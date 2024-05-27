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Ракурс
В Румынии задержали двух украинцев, которые забрали оружие у пограничника и скрылись

В Румынии задержали двух украинцев, которые забрали оружие у пограничника и скрылись

27 мая 2024, 13:17
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Румунські правоохоронці затримали двох українців, які на Закарпатті напали на прикордонника, відібрали у нього зброю і втекли за кордон.


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Порушників кордону затримали на румунській стороні у п’ятницю, 24 травня. Сталося це в день нападу на працівника Мукачівського прикордонного загону, — розповіли у прикордонному загоні.

За інформацією депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи, затриманими у Румунії є запоріжці — 35-річний Андрій Боярко та 30-річний Роман Нежижим.

Інцидент стався на Закарпатті на ділянці ВПС «Ділове» — ВІПС «Богдан». Прикордонник помітив двох чоловіків поблизу кордону і зробив два попереджувальні постріли у повітря.

Замість того, щоб зупинитися, порушники напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет «Форт 12Р». Тікаючи, порушники зробили п’ять пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, не влучили.

Порушникам зі зброєю вдалось втекти, адже підмога не встигла їм завадити. На момент прибуття підмоги порушники вже перетнули державний кордон України, повідомляє Глагола.

Источник: Ракурс


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