В Румынии задержали двух украинцев, которые забрали оружие у пограничника и скрылись

https://racurs.ua/n195723-v-rumynii-zaderjali-dvuh-ukraincev-kotorye-zabrali-orujie-u-pogranichnika-i-skrylis.html

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Румунські правоохоронці затримали двох українців, які на Закарпатті напали на прикордонника, відібрали у нього зброю і втекли за кордон.

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Порушників кордону затримали на румунській стороні у п’ятницю, 24 травня. Сталося це в день нападу на працівника Мукачівського прикордонного загону, — розповіли у прикордонному загоні.

За інформацією депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи, затриманими у Румунії є запоріжці — 35-річний Андрій Боярко та 30-річний Роман Нежижим.