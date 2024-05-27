У Румунії затримали двох українців, які забрали зброю у прикордонника та втекли

https://racurs.ua/ua/n195723-u-rumuniyi-zatrymaly-dvoh-ukrayinciv-yaki-zabraly-zbrou-u-prykordonnyka-ta-vtekly.html

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Румунські правоохоронці затримали двох українців, які на Закарпатті напали на прикордонника, відібрали у нього зброю і втекли за кордон.

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Порушників кордону затримали на румунській стороні у п’ятницю, 24 травня. Сталося це в день нападу на працівника Мукачівського прикордонного загону, — розповіли у прикордонному загоні.

За інформацією депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи, затриманими у Румунії є запоріжці — 35-річний Андрій Боярко та 30-річний Роман Нежижим.