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У Румунії затримали двох українців, які забрали зброю у прикордонника та втекли
У Румунії затримали двох українців, які забрали зброю у прикордонника та втеклиhttps://racurs.ua/ua/n195723-u-rumuniyi-zatrymaly-dvoh-ukrayinciv-yaki-zabraly-zbrou-u-prykordonnyka-ta-vtekly.htmlРакурс
Румунські правоохоронці затримали двох українців, які на Закарпатті напали на прикордонника, відібрали у нього зброю і втекли за кордон.
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Порушників кордону затримали на румунській стороні у п’ятницю, 24 травня. Сталося це в день нападу на працівника Мукачівського прикордонного загону, — розповіли у прикордонному загоні.
За інформацією депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи, затриманими у Румунії є запоріжці — 35-річний Андрій Боярко та 30-річний Роман Нежижим.
Інцидент стався на Закарпатті на ділянці ВПС «Ділове» — ВІПС «Богдан». Прикордонник помітив двох чоловіків поблизу кордону і зробив два попереджувальні постріли у повітря.
Замість того, щоб зупинитися, порушники напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет «Форт 12Р». Тікаючи, порушники зробили п’ять пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, не влучили.
Порушникам зі зброєю вдалось втекти, адже підмога не встигла їм завадити. На момент прибуття підмоги порушники вже перетнули державний кордон України, повідомляє Глагола.