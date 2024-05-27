Ракурсhttps://racurs.ua/
Удар по "Эпицентру" в Харькове – число погибших возросло, жертв идентифицируют по ДНК
Удар по «Эпицентру» в Харькове — число погибших возросло, жертв идентифицируют по ДНКhttps://racurs.ua/n195731-udar-po-epicentru-v-harkove-chislo-pogibshih-vozroslo-jertv-identificiruut-po-dnk.htmlРакурс
Кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету у Харкові зросла до 17.
.
Про це повідомила обласна прокуратура. Безвісти зниклими залишаються п’ятеро людей.
Впізнано 13 жертв, серед них 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. Поранення отримали 48 людей, — додали в прокуратурі.
Як розказав «Суспільному» керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов, 12 з 16 загиблих змогли опізнати за допомогою ДНК-експертизи.
Вибух був у центрі гіпермаркету. Тіла не лише згоріли, деякі фактично розірвало. Візуально не можна упізнати жодну з жертв, яких рятувальники та поліцейські вилучають. Для нас важливо вилучити й дослідити кожен фрагмент, — сказав Болвінов