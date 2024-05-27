Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Удар по "Эпицентру" в Харькове – число погибших возросло, жертв идентифицируют по ДНК

Удар по «Эпицентру» в Харькове — число погибших возросло, жертв идентифицируют по ДНК

27 мая 2024, 15:30
999

Кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету у Харкові зросла до 17.


.

Про це повідомила обласна прокуратура. Безвісти зниклими залишаються п’ятеро людей.

Впізнано 13 жертв, серед них 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. Поранення отримали 48 людей, — додали в прокуратурі.

Як розказав «Суспільному» керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов, 12 з 16 загиблих змогли опізнати за допомогою ДНК-експертизи.

Вибух був у центрі гіпермаркету. Тіла не лише згоріли, деякі фактично розірвало. Візуально не можна упізнати жодну з жертв, яких рятувальники та поліцейські вилучають. Для нас важливо вилучити й дослідити кожен фрагмент, — сказав Болвінов

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров