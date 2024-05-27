Удар по "Эпицентру" в Харькове – число погибших возросло, жертв идентифицируют по ДНК

https://racurs.ua/n195731-udar-po-epicentru-v-harkove-chislo-pogibshih-vozroslo-jertv-identificiruut-po-dnk.html

Ракурс

Кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету у Харкові зросла до 17.

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Про це повідомила обласна прокуратура. Безвісти зниклими залишаються п’ятеро людей.

Впізнано 13 жертв, серед них 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. Поранення отримали 48 людей, — додали в прокуратурі.

Як розказав «Суспільному» керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов, 12 з 16 загиблих змогли опізнати за допомогою ДНК-експертизи.