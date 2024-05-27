Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Удар по "Епіцентру" - кількість загиблих зросла, жертв ідентифікують за ДНК

Удар по «Епіцентру» в Харкові — кількість загиблих зросла, жертв ідентифікують за ДНК

27 тра 2024, 15:30
999

Кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету у Харкові зросла до 17.


.

Про це повідомила обласна прокуратура. Безвісти зниклими залишаються п’ятеро людей.

Впізнано 13 жертв, серед них 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. Поранення отримали 48 людей, — додали в прокуратурі.

Як розказав «Суспільному» керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов, 12 з 16 загиблих змогли опізнати за допомогою ДНК-експертизи.

Вибух був у центрі гіпермаркету. Тіла не лише згоріли, деякі фактично розірвало. Візуально не можна упізнати жодну з жертв, яких рятувальники та поліцейські вилучають. Для нас важливо вилучити й дослідити кожен фрагмент, — сказав Болвінов

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів