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Удар по "Епіцентру" - кількість загиблих зросла, жертв ідентифікують за ДНК
Удар по «Епіцентру» в Харкові — кількість загиблих зросла, жертв ідентифікують за ДНКhttps://racurs.ua/ua/n195731-udar-po-epicentru-kilkist-zagyblyh-zrosla-jertv-identyfikuut-za-dnk.htmlРакурс
Кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету у Харкові зросла до 17.
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Про це повідомила обласна прокуратура. Безвісти зниклими залишаються п’ятеро людей.
Впізнано 13 жертв, серед них 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. Поранення отримали 48 людей, — додали в прокуратурі.
Як розказав «Суспільному» керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов, 12 з 16 загиблих змогли опізнати за допомогою ДНК-експертизи.
Вибух був у центрі гіпермаркету. Тіла не лише згоріли, деякі фактично розірвало. Візуально не можна упізнати жодну з жертв, яких рятувальники та поліцейські вилучають. Для нас важливо вилучити й дослідити кожен фрагмент, — сказав Болвінов