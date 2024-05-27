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Ракурс
Рашисты в мае прорвали границу в Харьковской области, фото: DeepState

Прорыв границы на Харьковщине — в ГБР прокомментировали расследование

27 мая 2024, 20:32
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Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом прориву військами російської федерації державного кордону в Харківській області, котрий стався після початку російського наступу 10 травня.


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Про це сьогодні, 27 травня, повідомила прес-служба відомства.

Зважаючи на резонансність провадження, до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ, — наголошують у відомстві. — А також — повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ «Харків» та ОСУВ «Хортиця».

Зазначається, що в межах досудового розслідування ДБР комплексно перевіряє:

  • рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ;
  • зведення фортифікаційних споруд;
  • взаємодію між військовими підрозділами;
  • дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника, до та після них;
  • можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ.

Наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій. Призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом, — повідомили у ДБР.

Попередня кваліфікація — самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби (ст. 429, ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу).

Усі процесуальні дії проводяться з урахуванням реальної обстановки у місцях дислокацій підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань, — додали у ДБР.

Источник: Ракурс


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