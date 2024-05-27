Рашисты в мае прорвали границу в Харьковской области, фото: DeepState

https://racurs.ua/n195741-proryv-granicy-na-harkovschine-v-gbr-prokommentirovali-rassledovanie.html

Ракурс

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом прориву військами російської федерації державного кордону в Харківській області, котрий стався після початку російського наступу 10 травня.

.

Про це сьогодні, 27 травня, повідомила прес-служба відомства.

Зважаючи на резонансність провадження, до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ, — наголошують у відомстві. — А також — повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ «Харків» та ОСУВ «Хортиця».

Зазначається, що в межах досудового розслідування ДБР комплексно перевіряє:

рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ;

зведення фортифікаційних споруд;

взаємодію між військовими підрозділами;

дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника, до та після них;

можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ.

Наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій. Призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом, — повідомили у ДБР.

Попередня кваліфікація — самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби (ст. 429, ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу).