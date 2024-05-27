Прорив кордону на Харківщині — у ДБР прокоментували розслідуванняhttps://racurs.ua/ua/n195741-proryv-kordonu-na-harkivschyni-u-dbr-prokomentuvaly-rozsliduvannya.htmlРакурс
Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом прориву військами російської федерації державного кордону в Харківській області, котрий стався після початку російського наступу 10 травня.
Про це сьогодні, 27 травня, повідомила прес-служба відомства.
Зважаючи на резонансність провадження, до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ, — наголошують у відомстві. — А також — повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ «Харків» та ОСУВ «Хортиця».
Зазначається, що в межах досудового розслідування ДБР комплексно перевіряє:
- рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ;
- зведення фортифікаційних споруд;
- взаємодію між військовими підрозділами;
- дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника, до та після них;
- можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ.
Наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій. Призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом, — повідомили у ДБР.
Попередня кваліфікація — самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби (ст. 429, ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу).
Усі процесуальні дії проводяться з урахуванням реальної обстановки у місцях дислокацій підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань, — додали у ДБР.