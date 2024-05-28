Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по Боровой, фото: Олег Синегубов
Рашисты ночью ударили по Боровой, горело отделение «Новой Почты»https://racurs.ua/n195750-posledstviya-rossiyskogo-aviaudara-po-borovoy-foto-oleg-sinegubov.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 27 травня, о 23.05 вдарили по Боровій Ізюмського району Харківської області.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Горіли 2 житлові будинки. Постраждав 70-річний чоловік, госпіталізований із вибуховими пораненнями, — зазначив він. — За іншою адресою виникла пожежа на відділенні «Нової Пошти».