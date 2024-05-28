Рашисты ночью ударили по Боровой, горело отделение «Новой Почты»

Последствия российского авиаудара по Боровой, фото: Олег Синегубов

https://racurs.ua/n195750-posledstviya-rossiyskogo-aviaudara-po-borovoy-foto-oleg-sinegubov.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 27 травня, о 23.05 вдарили по Боровій Ізюмського району Харківської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.