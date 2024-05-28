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Наслідки російського авіаудару по Боровій, фото: Олег Синєгубов
Рашисти вночі вдарили по Боровій, горіло відділення «Нової Пошти»https://racurs.ua/ua/n195750-rashysty-vnochi-vdaryly-po-boroviy-gorilo-viddilennya-novoyi-poshty.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 27 травня, о 23.05 вдарили по Боровій Ізюмського району Харківської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Горіли 2 житлові будинки. Постраждав 70-річний чоловік, госпіталізований із вибуховими пораненнями, — зазначив він. — За іншою адресою виникла пожежа на відділенні «Нової Пошти».