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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Боровій, фото: Олег Синєгубов

Рашисти вночі вдарили по Боровій, горіло відділення «Нової Пошти»

28 тра 2024, 09:58
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Російські загарбники вчора, 27 травня, о 23.05 вдарили по Боровій Ізюмського району Харківської області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Горіли 2 житлові будинки. Постраждав 70-річний чоловік, госпіталізований із вибуховими пораненнями, — зазначив він. — За іншою адресою виникла пожежа на відділенні «Нової Пошти».

Наслідки російського авіаудару по Боровій, фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


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