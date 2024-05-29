Польша не ограничивает Украину в использовании ее оружия для ударов по рф. Фото:

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Україна повинна мати право використовувати західну зброю для нападу на цілі в рф.

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Зокрема, польська зброя, яку Варшава передає Києву, не має обмежень на удари по військових цілях на території країни-агресора. Інших західним країнам теж варто зняти таке обмеження. Про це заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив інтерв’ю Radio ZET.

Польська зброя не має таких обмежень. Українці можуть воювати так, як хочуть, і це дуже-дуже важливий аспект цієї допомоги. На Україну напали, Україна має право захищатися так, як вважає за потрібне, — зазначив він.

Заступник міністра додав, що польський уряд досі постачає Україні зброю, а зараз готується 45-й пакет військової допомоги.

Також Томчик зазначив, що зараз у Польщі не обговорюють можливу відправку польських солдатів до України, але це питання може постати у майбутньому й залежатиме від конкретної ситуації.

Нагадаємо, 28 травня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна повинна мати право бити по військових базах на території рф, з яких росіяни ведуть обстріли. Макрон на мапі наочно показав, що Україні потрібно дозволити обстрілювати росію.

Джерело: Radio ZET