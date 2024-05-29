Отключений света 30 мая не ожидается, фото:

https://racurs.ua/n195801-otkluchenie-sveta-30-maya-ne-prognoziruetsya-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні завтра, 30 травня, не прогнозуються відключення електроенергії.

.

Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

30 травня відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково, — зазначили у компанії.

Нагадаємо, в Україні вже кілька днів не відключають електроенергію. В Міністерстві енергетики раніше повідомляли, що причиною цього є сприятливі для роботи сонячних електростанцій погодні умови та виведення з ремонту двох енергоблоків АЕС.