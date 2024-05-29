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Отключений света 30 мая не ожидается, фото:

Отключение света 30 мая не прогнозируется — Укрэнерго

29 мая 2024, 19:05
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В Україні завтра, 30 травня, не прогнозуються відключення електроенергії.


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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

30 травня відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково, — зазначили у компанії.

Нагадаємо, в Україні вже кілька днів не відключають електроенергію. В Міністерстві енергетики раніше повідомляли, що причиною цього є сприятливі для роботи сонячних електростанцій погодні умови та виведення з ремонту двох енергоблоків АЕС.

Источник: Ракурс


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