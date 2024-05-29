За бывшего заместителя Ермака внесли залог

Андрей Смирнов, фото: Офис президента

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За колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні, внесли заставу в розмірі 10 млн грн.

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Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на речницю ВАКС Олесю Чемерис.

29 травня суд видав довідку, що за колишнього заступника керівника Офісу президента внесено заставу в повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС, — зазначили у ВАКС.

Смирному з 10 вересня 2019 року по 29 березня 2024 року обіймав посаду заступника керівника Офісу президента.

22 травня 2024 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Вчора, 28 травня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави.

Джерело: «Українська правда»