Волонтеры эвакуировали дедушку с коровами и собаками. Фото: UAnimals

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Ракурс

Пенсіонер з домашніми тваринами самотужки вибирався із прифронтової зони.

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У Донецькій області 70-річний Володимир вирішив вибиратися з прифронтового села Торське поблизу Лимана. Чоловік не зміг залишити домашніх тварин напризволяще, тому тікав від війни разом із трьома коровами і собаками. Про це всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals 20 травня повідомив в Instagram.

Він йшов разом із ними пішки з Торського в Донецькій області аж на Полтавщину. Зоозахисники допомогли евакуювати його разом з тваринами.

За інформацією UAnimals, зараз господар перебуває біля Ізюма в Харківській області. Тварин уже везуть на Полтавщину, саме туди також прямує й Володимир.

Нагадаємо, жителька Вовчанська Харківської області під час евакуації через посилення російських обстрілів декламувала уривок вірша «Заповіт» Тараса Шевченка. Відповідне відео опублікувала поліція.