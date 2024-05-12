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І вражою злою кров’ю Землю окропіте - жителька Вовчанська під час евакуації декламувала "Заповіт» Шевченка
І вражою злою кров’ю землю окропіте — Жителька Вовчанська під час евакуації декламувала «Заповіт» Шевченкаhttps://racurs.ua/ua/n195253-i-vrajou-zlou-krov-u-zemlu-okropite-jytelka-vovchanska-pid-chas-evakuaciyi-deklamuvala-zapovit.htmlРакурс
Жителька Вовчанська під час евакуації через посилення обстрілів зі сторони рф декламувала уривок вірша «Заповіт» Тараса Шевченка.
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Відео з евакуації опублікував головний патрульний Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський.
І вражою злою кров’ю Землю окропіте, декламує жінка Кобзаря, перебуваючи на задньому сидінні машини патрульних.
З 10 травня на ранок 12 травня з Чугуївського району евакуювали 1377 людей, повідомляв очільник ОВА Олег Синєгубов.
На Харківщині тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з рф, повідомив 12 травня головнокомандувач Олександр Сирський.
Поліцейські продовжують рятувати людей з-під обстрілів. За даними Харківської ОВА, у Вовчанську залишається до 500 людей. За дві доби вдалося убезпечити більше 4000 людей.
Ситуація складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження. На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх, в інших — Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення, — йдеться у повідомленні.