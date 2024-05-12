І вражою злою кров’ю Землю окропіте - жителька Вовчанська під час евакуації декламувала "Заповіт» Шевченка

https://racurs.ua/ua/n195253-i-vrajou-zlou-krov-u-zemlu-okropite-jytelka-vovchanska-pid-chas-evakuaciyi-deklamuvala-zapovit.html

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Жителька Вовчанська під час евакуації через посилення обстрілів зі сторони рф декламувала уривок вірша «Заповіт» Тараса Шевченка.

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Відео з евакуації опублікував головний патрульний Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський.

І вражою злою кров’ю Землю окропіте, декламує жінка Кобзаря, перебуваючи на задньому сидінні машини патрульних.

З 10 травня на ранок 12 травня з Чугуївського району евакуювали 1377 людей, повідомляв очільник ОВА Олег Синєгубов.

На Харківщині тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з рф, повідомив 12 травня головнокомандувач Олександр Сирський.

Поліцейські продовжують рятувати людей з-під обстрілів. За даними Харківської ОВА, у Вовчанську залишається до 500 людей. За дві доби вдалося убезпечити більше 4000 людей.