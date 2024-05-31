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Российские захватчики потеряли уже более 507 тыс. человек, фото: «Гордон»

Российская армия за сутки потеряла 1390 человек (ИНФОГРАФИКА)

31 мая 2024, 10:18
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 507 тис. 650 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 390 осіб. Про це сьогодні, 31 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 728 танків;
  • 14 тис. 935 бойових броньованих машин;
  • 13 тис. 140 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 88 одиниць РСЗВ;
  • 815 одиниць засобів ППО;
  • 357 літаків;
  • 326 гелікоптерів;
  • 10 тис. 587 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 229 крилатих ракет;
  • 27 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 17 тис. 905 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 164 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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