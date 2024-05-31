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Российские захватчики потеряли уже более 507 тыс. человек, фото: «Гордон»
Российская армия за сутки потеряла 1390 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n195845-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1390-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 507 тис. 650 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 390 осіб. Про це сьогодні, 31 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 728 танків;
- 14 тис. 935 бойових броньованих машин;
- 13 тис. 140 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 88 одиниць РСЗВ;
- 815 одиниць засобів ППО;
- 357 літаків;
- 326 гелікоптерів;
- 10 тис. 587 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 229 крилатих ракет;
- 27 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 17 тис. 905 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 164 одиниці спеціальної техніки.