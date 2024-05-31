Российские захватчики потеряли уже более 507 тыс. человек, фото: «Гордон»

https://racurs.ua/n195845-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1390-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 507 тис. 650 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 390 осіб. Про це сьогодні, 31 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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