Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обесточивания возникли в ряде населенных пунктов Украины, фото:

Из-за ракетной атаки и непогоды в Украине случились обесточивания — Укрэнерго

31 мая 2024, 12:00
999

В Україні внаслідок російської ракетної атаки 31 травня було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в одному з районів Києва — знеструмлювалось понад 500 приватних будинків.


.

На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено, тривають ремонтні роботи, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Крім того:

  • негода знеструмила 52 населені пункти у Хмельницькій області та 10 населених пунктів у Закарпатській;
  • з інших причин знеструмлено 415 населених пунктів;
  • через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Водночас сьогодні застосування лімітів споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України не прогнозується. Причина -- збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту двох блоків.

Але нагадуємо, що весняно-літня ремонтна кампанія на АЕС триває. Це може час від часу спричиняти нестачу електроенергії в енергосистемі", — наголошують в «Укренерго».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров