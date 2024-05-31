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Знеструмлення виникли в низці населених пунктів України, фото:
Через ракетну атаку та негоду в Україні сталися знеструмлення — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n195848-cherez-raketnu-ataku-ta-negodu-v-ukrayini-stalysya-znestrumlennya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні внаслідок російської ракетної атаки 31 травня було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в одному з районів Києва — знеструмлювалось понад 500 приватних будинків.
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На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено, тривають ремонтні роботи, повідомляє прес-служба «Укренерго».
Крім того:
- негода знеструмила 52 населені пункти у Хмельницькій області та 10 населених пунктів у Закарпатській;
- з інших причин знеструмлено 415 населених пунктів;
- через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській та Харківській областях.
Водночас сьогодні застосування лімітів споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України не прогнозується. Причина -- збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту двох блоків.
Але нагадуємо, що весняно-літня ремонтна кампанія на АЕС триває. Це може час від часу спричиняти нестачу електроенергії в енергосистемі", — наголошують в «Укренерго».
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