Знеструмлення виникли в низці населених пунктів України, фото:

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В Україні внаслідок російської ракетної атаки 31 травня було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в одному з районів Києва — знеструмлювалось понад 500 приватних будинків.

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На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено, тривають ремонтні роботи, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Крім того:

негода знеструмила 52 населені пункти у Хмельницькій області та 10 населених пунктів у Закарпатській;

з інших причин знеструмлено 415 населених пунктів;

через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Водночас сьогодні застосування лімітів споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України не прогнозується. Причина -- збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту двох блоків.