Тариф на электроэнергию в Украине вырастет с 1 июня. Фото:

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Ціни на світло в Україні сильно зростуть вже наступного місяця.

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З 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт. Новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року. Відповідне рішення 31 травня ухвалив Кабінет міністрів України, передає «Європейська правда».

Крім того, уряд вніс корективи в ціну за світло для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

до 2 тис. спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт;

понад 2 тис. кВт на місяць — 4,32 грн/кВт.

Напередодні Кабмін планував запровадити диференційований тариф: 4,8 грн/кВт-год. за умови споживання понад 100 кВт-год на місяць. Для споживачів, які споживають менш як 100 кВт-год, тариф залишався незмінним. Ці споживачі платитимуть 2,64 грн/кВт-год.

На сьогодні ціна на електрику для населення становить 2,64 грн/кВт.

Нагадаємо, 20 травня Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи для бізнесу. Це зроблено, щоб збільшити обсяг імпорту в нічний час. У вечірні години максимальні тарифи підвищаться на 20%, а вночі в певні години ціни на світло зростуть більше ніж удвічі.

Джерело: «Європейська правда»