Тарифи на світло для бізнесу в Україні зростуть. Фото:

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Зростуть максимальні граничні ціни на електроенергію для бізнесу в Україні.

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Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи для бізнесу. Це зроблено, щоб збільшити обсяг імпорту в нічний час. У вечірні години максимальні тарифи підвищаться на 20%, а вночі в певні години ціни на світло зростуть більше ніж удвічі. Про це йдеться в ухваленому рішенні під час засідання комісії 20 травня.

На добу наперед встановлено такі максимальні граничні ціни:

з 00.00 до 7.00 та з 11.00 до 17.00 — 5 тис. 600 грн/МВт-год (зараз 3 тис. грн/МВт-год)

з 7.00 до 11.00 та з 23.00 до 24.00 — 6 тис. 900 грн/МВт-год. (зараз з 7.00 до 8.00 — 5 тис. 600 грн/МВт-год.)

з 17.00 до 23.00 — 9 тис. грн/МВт-год (зараз — 7 тис. 500 грн/МВт-год.)

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку:

з 00.00 до 7.00 — 6 тис. 600 грн/МВт-год (зараз 4 тис. грн/МВт-год.)

з 7.00 до 17.00 і з 23.00 до 24.00 — ціна залишається 8 тис. 250 грн/МВт-год.

з 17.00 до 23.00 — 10 тис. грн/МВт-год (зараз 8 тис. 250 грн/МВт-год)

з 23.00 до 00.00 — 8 тис. 250 грн/МВт-год (зараз 4 тис. грн/МВт-год).

Нові ціни почнуть діяти з 1 червня. У НКРЕКП наголосили, що таке рішення дозволить стабілізувати енергосистему й збільшити імпорт у нічні години.

Нагадаємо, на початку травня в Держенергонагляді заявляли, що розглядають можливість підвищення тарифів на електроенергію у 2024 році з метою відновлення енергетичних об'єктів. Керівник відомства Руслан Слободян пояснював, що оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об'єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення доцільно зробити вже у 2024 році.