Движение по ДнепроГЭС в Запорожье перекрыли на все выходные

Движение по ДнепроГЭС в Запорожье будет перекрыто на все выходные

https://racurs.ua/n195886-dvijenie-po-dneproges-v-zaporoje-perekryli-na-vse-vyhodnye.html

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Рух по ДніпроГЕС у Запоріжжі буде перекритий на всі вихідні. Після проведення докладного обстеження наслідків ворожого ракетного удару, було прийнято рішення не відкривати рух по ДніпроГЕС на вихідні дні.

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Про це 1 червня повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Вночі росіяни обстріляли енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Влучили, як мінімум в обєкт в Кіровоградській області та у Запоріжжі — повідомила місцева влада. Люди ні там, ні там не постраждали.

У Запоріжжі є руйнування. Пошкоджені і понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери. Уранці влада перекрила рух Дніпровською ГЕС.

З третьої ночі ворог ракетами цілив по обʼєкту енергетичної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали. Пошкоджено десятки будинків і автівок.

Попередній ракетний удар по ДніпроГЕС рашисти здійснили 3 квітня.