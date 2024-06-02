Украинский вратарь во второй раз выиграл Лигу чемпионов

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Ракурс

Іспанський «Реал» переміг німецьку «Боруссію» у фіналі Ліги чемпіонів з рахунком 2:0.

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«Реал» — переможець цьогорічно Ліги чемпіонів УЄФА. Обидва голи «Реал» забив у другому таймі.

Відзначилися Карвахаль та Вінісіус.

Переможцем сезону Ліги чемпіонів став і український воротар Андрій Лунін — він провів фінал на лаві запасних, але до того стояв у воротах «Реала» в усіх матчах плей-оф. Лунін у своїх соцмережах опублікував кілька фото зі стадіону «Вемблі» після фінального матчу ЛЧ.

Для «Реала» — це 15-й трофей Ліги чемпіонів в історії. Іспанці є рекордсменами за кількістю виграних фіналів.

Внаслідок цієї перемоги «Реалу» донецький «Шахтар» отримав пряму путівку у груповий етап Ліги чемпіонів 2024/25.

Для «Шахтаря» — це 19-й вихід у груповий етап Ліги чемпіонів, а також восьмий поспіль. Загалом визначені уже 29 учасників Ліги чемпіонів наступного сезону, ще сім клубів вийдуть у групу за результатами кваліфікації.