Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди в случае победы

Джона Кеннеди убили 22 ноября 1963 года в Далласе, фото: Mir24

https://racurs.ua/n195930-tramp-poobeschal-rassekretit-dokumenty-ob-ubiystve-kennedi-v-sluchae-pobedy.html

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Дональд Трамп, колишній президент США, якого нещодавно суд у Нью-Йорку визнав винним у фальсифікації ділових документів, в інтерв’ю FoxNews пообіцяв поквитатися зі своїми опонентами в разі повернення на посаду глави держави.

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Моя помста буде успішною, — заявив Трамп.

Зокрема, Трамп, який суд Нью-Йорку називає «аферою», підтвердив, що розсекретить він кілька ключових файлів, які були предметом теорій змов та спекуляцій:

про теракти 11 вересня 2001 року;

про убивство президента США Джона Кеннеді 22 листопада 1963 року;

про резонансну справу мільйонера Джеффрі Епштайна, котрий через місяць після ув’язнення у 2019 році за звинувачення у торгівлі людьми з метою сексуалізованої експлуатації скоїв самогубство.

Такі свої плани Трамп пояснює намірами «відновити втрачену довіру до американських інституцій».

Джерело: FoxNews