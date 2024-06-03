Под Волчанском ВСУ взяли в плен около 60 россиян

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Ракурс

Під Вовчанськом ЗСУ взяли у полон близько 60 росіян.

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Про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

Подія трапилася у неділю, 2 червня, у той же день Волошин повідомляв, що українські підрозділи контролюють більшу частину міста — близько 70%, а у місті та на околицях точаться жорстокі бої. Станом на 3 червня у Вовчанську, що на Харківщині, тривають бої.

Крім того, бійці Сил оборони України взяли в полон громадянина Словаччини, який воював на боці російських окупаційних військ

Повідомляється, що найманця, який представився Ярославом Галайчиком, взяли у полон на Лиманському напрямку.

Найманець підписав контракт з Міністерством оборони Росії й отримав підйомні у 195 тисяч рублів (2162 долари) та зарплатню у 205 тисяч рублів (2272 долари) на місяць.

Полонений розповів, що росіяни дали команду не брати українських військових у полон, а до тих, кого все ж взяли у полон, було нелюдське ставлення. Він також розповів, що своїх відмовників росіяни тримали в одній ямі з полоненими.

Галайчик пережив два штурми, а на третій отримав контузію та потрапив у полон до українських військових. За його словами, він обіймав посаду медика у підрозділі, де проходили службу індійці та непальці.