Гражданин Гвинеи задержан украинскими пограничниками, фото: ГПСУ

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В Україну зі Словаччини намагався незаконно потрапити чоловік, котрий, ймовірно, є громадянином Гвінеї. Свої дії він пояснював намірами «оздоровитися» в Україні.

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Про це сьогодні, 4 червня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що його рух у бік українського кордону зафіксували камери словацьких прикордонників. Згодом українські прикордонники відшукали порушника.

Жодних документів він не мав, тому довелося повірити на слово: назвався громадянином Гвінеї і заявив, що довгенько проживає у країнах ЄС. Оскільки стикнувся з проблемами із здоровʼям, вирішив, що кращої медичної допомоги, ніж в Україні, йому не нададуть ніде, — зазначають у ДПСУ.

Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності, згодом його повернуть словацькій стороні в порядку реадмісії.