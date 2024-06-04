Африканець намагався незаконно потрапити в Україну, щоб «оздоровитися» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195982-afrykanec-namagavsya-nezakonno-potrapyty-v-ukrayinu-schob-ozdorovytysya-foto.htmlРакурс
В Україну зі Словаччини намагався незаконно потрапити чоловік, котрий, ймовірно, є громадянином Гвінеї. Свої дії він пояснював намірами «оздоровитися» в Україні.
Про це сьогодні, 4 червня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.
Зазначається, що його рух у бік українського кордону зафіксували камери словацьких прикордонників. Згодом українські прикордонники відшукали порушника.
Жодних документів він не мав, тому довелося повірити на слово: назвався громадянином Гвінеї і заявив, що довгенько проживає у країнах ЄС. Оскільки стикнувся з проблемами із здоровʼям, вирішив, що кращої медичної допомоги, ніж в Україні, йому не нададуть ніде, — зазначають у ДПСУ.
Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності, згодом його повернуть словацькій стороні в порядку реадмісії.