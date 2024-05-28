Громадянин Молдови прямував на побачення до українки, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n195758-jytel-moldovy-namagavsya-pereplysty-dnister-schob-pobachytysya-z-kohanou-dpsu-foto.html

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Громадянин Молдови, якому раніше було заборонено в’їзд в Україну на п’ять років за порушення правила перебування в країні, не став чекати завершення цього терміну та вирішив перетнути Дністер, щоб побачитися з коханою.

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Однак на березі його чекав прикордонний наряд. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.