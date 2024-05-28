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Ракурс
Громадянин Молдови прямував на побачення до українки, фото: ДПСУ

Житель Молдови намагався переплисти Дністер, щоб побачитися з коханою — ДПСУ (ФОТО)

28 тра 2024, 14:14
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Громадянин Молдови, якому раніше було заборонено в’їзд в Україну на п’ять років за порушення правила перебування в країні, не став чекати завершення цього терміну та вирішив перетнути Дністер, щоб побачитися з коханою.


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Однак на березі його чекав прикордонний наряд. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Іноземцю доведеться відповідати перед законом, а заборона вʼїзду в Україну для нього тепер 10 років, — зазначають у ДПСУ.

Громадянин Молдови прямував на побачення до українки, фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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