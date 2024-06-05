В Минобороны раскрыли количество людей, обратившихся в рекрутинговые центры

https://racurs.ua/n196004-v-minoborony-raskryli-kolichestvo-ludey-obrativshihsya-v-rekrutingovye-centry.html

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Понад 6600 людей вже звернулися до рекрутингових центрів.

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Про це повідомили у Міністерстві оборони України під час презентації проекту «Техно Рекрутинг».

У нас уже створена мережа з 22 рекрутингових центрів по всій країні, і вона зараз активно розвивається та розростається, — заявив уповноважений представник Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Як він додав, ця мережа вже показує гарні результати.

На сьогодні вже понад 6600 людей звернулося до цих центрів, приблизно для 1,5 тисячі підбираються вакансії, вони сконтактовані з військовими частинами, навчальними центрами. І приблизно 150 осіб уже є військовослужбовцями, — поінформував представник Міноборони.

Міноборони у партнерстві з проєктом Victory Drones фонду Dignitas та за підтримки United Help Ukraine запускають проєкт з рекрутингу операторів БПЛА.

Набір громадян, які бажають служити операторами БПЛА, відбуватиметься через Центри рекрутингу української армії.

Стати оператором може будь-хто віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду. Достатньо звернутися в один із центрів рекрутингу, де допоможуть заповнити заявку і нададуть супровід всього процесу.