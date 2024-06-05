Темпы глобального потепления ускоряются, фото: Stablehorde

https://racurs.ua/n196025-tempy-globalnogo-potepleniya-dostigli-rekordnogo-urovnya-uchenye.html

Ракурс

Спричинене людською діяльністю глобальне потепління за останнє десятиліття (2014−2023 роки) збільшилося до 1,19° C. Воно зростає з рекордною швидкістю, досягаючи приблизно 0,26 °C за десятиліття.

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Про це йдеться у другому щорічному звіті «Індикатори глобальної зміни клімату», підготовлений Університетом Лідса (Велика Британія), повідомляє видання Phys.org.

Таким чином, нові показники демонструють помітне зростання порівняно з 1,14° C, які були зафіксовані у попередньому звіті, котрий охоплював 2013—2022 роки.

Учені наголошують, що спостережувані температури є наслідком довгострокової тенденції, на яку також впливають короткострокові природні коливання — у 2013 році, коли були побиті температурні рекорди, ці природні фактори тимчасово додали близько 10% до довгострокового потепління.

Якщо розглядати 2023 рік окремо, то потепління, спричинене людською діяльністю, сягнуло 1,3 °C. Це менше, ніж загальне потепління, яке ми пережили у 2023 році (1,43 °C), що свідчить про те, що природна мінливість клімату, зокрема Ель-Ніньо, також відіграла певну роль у досягненні рекордних температур у 2023 році, — наголошується у статті.

Зазначається, що така висока швидкість потепління викликана поєднанням кількох факторів:

стабільно високих викидів парникових газів, що еквівалентно 53 млрд тонн CO2 на рік;

постійним поліпшенням якості повітря, що зменшує силу антропогенного охолодження частинок в атмосфері. Так, скорочення викидів сірки, яка має охолоджувальний ефект на клімат, безпосередньо відбиваючи сонячне світло назад у космос і допомагаючи утворювати більше світловідбивних хмар, зменшило цей ефект.

Звіт також показує, що вуглецевий бюджет, який залишився — скільки вуглекислого газу можна викинути, щоб не допустити глобального потепління на 1,5 °C — становить лише близько 200 гігатонн (мільярдів тонн), що дорівнює приблизно п’яти рокам поточних викидів:

у 2020 році Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC) підрахувала, що вуглецевий бюджет, який залишився для досягнення 1,5 °C, знаходиться в діапазоні від 300 до 900 гігатонн двоокису вуглецю, з центральною оцінкою в 500;

з того часу викиди CO2 та глобальне потепління продовжувалися — на початку 2024 року залишковий вуглецевий бюджет для 1,5 °C становив від 100 до 450 гігатонн при центральній оцінці 200.

Джерело: Phys.org