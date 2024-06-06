Писатель Сергей Жадан вступил в ряды Нацгвардии. Фото:

https://racurs.ua/n196044-pisatel-sergey-jadan-vstupil-v-ryady-nacgvardii-foto.html

Ракурс

Український письменник та співак Сергій Жадан став військовослужбовцем.

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Артист у четвер, 6 червня, офіційно повідомив, що вступає до лав 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія». Зараз він проходить військовий вишкіл. Про це Жадан поінформував у Facebook.

Вступив до лав 13 бригади НГУ «Хартія». Проходжу вишкіл. Служу українському народу, — йдеться у повідомленні.

Раніше Сергій Жадан не раз інформував у Facebook про купівлю й передачу автомобілів для «Хартії». За інформацією ЗМІ, ця бригада зараз стримує просування окупантів у Харківській області.

Як відомо, після повномасштабного російського вторгнення низка артистів долучилися до Сил оборони. Зокрема, на захист держави стали фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, лідер гурту «Тартак» Олександр Положинський, фронтмен «Антитіл» Тарас Тополя, Фагот із ТНМК та інші. Згодом хось з них повернувся до мирного життя, хто влаштовує благодійні концерти, а хтось служить у Силах оборони й досі.

Нагадаємо, у травні правоохоронці спільно з представниками Територіального центру комплектування зупинили на Хрещатику у Києві українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK). Артиста відпустили після того, як перевірили його дані та облік.