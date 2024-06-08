Владелец гостиницы на Закарпатье селил мужчин, а затем переправлял их за границу. Фото: ГНСУ

https://racurs.ua/n196121-vladelec-gostinicy-na-zakarpate-selil-mujchin-a-zatem-perepravlyal-ih-za-granicu.html

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Незаконну схему переправлення порушників за кордон викрили в Закарпатській області.

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Власник одного з готелів через соцмережі підшуковував охочих незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. Далі своїх «клієнтів» він селив у комплексі та самостійно віз до кордону. За свої послуги ділок вимагав 8 тис. дол. Про це Державна прикордонна служба України 8 червня повідомила у Facebook.

Прикордонники разом із поліцейськими затримали переправника та його клієнта. Організатору схеми вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у травні румунські правоохоронці затримали двох українців, які в Закарпатській області напали на прикордонника, відібрали у нього зброю і втекли за кордон.