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Ракурс
Власник готелю на Закарпатті селив чоловіків, а потім переправляв їх за кордон. Фото: ДПСУ

Власник готелю на Закарпатті селив чоловіків, а потім переправляв їх за кордон

8 чер 2024, 15:47
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Незаконну схему переправлення порушників за кордон викрили в Закарпатській області.


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Власник одного з готелів через соцмережі підшуковував охочих незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. Далі своїх «клієнтів» він селив у комплексі та самостійно віз до кордону. За свої послуги ділок вимагав 8 тис. дол. Про це Державна прикордонна служба України 8 червня повідомила у Facebook.

Прикордонники разом із поліцейськими затримали переправника та його клієнта. Організатору схеми вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Власник готелю на Закарпатті селив чоловіків, а потім переправляв їх за кордон. Фото: ДПСУ

Власник готелю на Закарпатті селив чоловіків, а потім переправляв їх за кордон. Фото: ДПСУ

Власник готелю на Закарпатті селив чоловіків, а потім переправляв їх за кордон. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, у травні румунські правоохоронці затримали двох українців, які в Закарпатській області напали на прикордонника, відібрали у нього зброю і втекли за кордон.

Джерело: Ракурс


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