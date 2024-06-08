Подразделения «кадыровцев» появились на севере Харьковщины. Фото:

https://racurs.ua/n196130-podrazdeleniya-kadyrovcev-poyavilis-na-severe-harkovschiny-komandovanie.html

Ракурс

Підрозділи «кадирівців» з’явилися на півночі Харківської області.

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Військове командування країни-агресора планує використовувати цих бойовиків «Ахмату» як загороджувальні загони і припиняти втечу інших підрозділів російської регулярної армії. Їх розмістять у прикордонній зоні. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин заявив в ефірі телемарафону.

Це зробили для того, щоб під час перегрупування військ кадирівці стримували інших, які намагатимуться втекти, — розповів він.

Нагадаємо, в Центрі національного спротиву заявили, що командування рф почало перекидати військові частини з окупованих територій Херсонщини на Харківський напрямок. Також у «відрядження» окупанти відправляють операторів БпЛА.

А в ОСУВ «Хортиця» заявили, що більша частина Вовчанська на Харківщині перебуває під контролем Сил оборони України. Також на цьому напрямку українські морпіхи взяли в полон кілька осіб російських кадрових військовослужбовців.