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Ракурс
Подразделения «кадыровцев» появились на севере Харьковщины. Фото:

Подразделения «кадыровцев» появились на севере Харьковщины — командование

8 июн 2024, 20:19
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Підрозділи «кадирівців» з’явилися на півночі Харківської області.


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Військове командування країни-агресора планує використовувати цих бойовиків «Ахмату» як загороджувальні загони і припиняти втечу інших підрозділів російської регулярної армії. Їх розмістять у прикордонній зоні. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин заявив в ефірі телемарафону.

Це зробили для того, щоб під час перегрупування військ кадирівці стримували інших, які намагатимуться втекти, — розповів він.

Нагадаємо, в Центрі національного спротиву заявили, що командування рф почало перекидати військові частини з окупованих територій Херсонщини на Харківський напрямок. Також у «відрядження» окупанти відправляють операторів БпЛА.

А в ОСУВ «Хортиця» заявили, що більша частина Вовчанська на Харківщині перебуває під контролем Сил оборони України. Також на цьому напрямку українські морпіхи взяли в полон кілька осіб російських кадрових військовослужбовців.

Источник: Ракурс


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