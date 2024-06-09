Украина приобрела у Франции радарную систему СM 200. Фото:

https://racurs.ua/n196136-ukraina-priobrela-u-francii-radar-sm-200-dlya-usileniya-pvo-le-monde.html

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Радарну систему Control Master 200 замовила Україна у Франції.

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Перший такий радар ЗСУ отримали ще у 2023 році й він уже довів свою ефективність. Водночас вартість нової покупки, яку у французької компанії Thales замовило Міністерство оборони України, не називається. Про це повідомило видання Le Monde.

Зазначається, що ControlMaster 200 вміє одночасно виявляти та відстежувати низькі і висотні цілі в усіх типах середовища, забезпечуючи координацію засобів ППО. Радар координує від систем протиповітряної оборони дуже малої дальності до розширеної ППО малої дальності (E-Shorad).

За інформацією виробника, система включає в себе радар повітряного спостереження Ground Master 200, систему радіозв’язку, центр управління ControlView і портативний термінал розподілу озброєння.

Нагадаємо, на початку червня ЗМІ повідомили, що Італія планує передати Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T. Мова йде про систему, яка зараз розгорнута в Кувейті, однак найближчим часом повернеться назад до Італії.

Джерело: Le Monde