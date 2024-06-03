Італія планує відправити до України другу систему ППО SAMP/T, – Reuters

https://racurs.ua/ua/n195962-italiya-planuie-vidpravyty-do-ukrayiny-drugu-systemu-ppo-samp-t-reuters.html

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Reuters пише, що Італія планує передати Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T.

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Мова йде про систему, яка зараз розгорнута в Кувейті, однак найближчим часом повернеться назад до Італії.

Співрозмовник журналістів не назвав терміни доставки SAMP/T в Україну.

З моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року Італія схвалила вісім пакетів підтримки уряду президента Володимира Зеленського. Система протиповітряної оборони, ймовірно, стане частиною дев’ятого пакету, який може бути затверджений найближчим часом, додало джерело.

Усі поставки охоплюються державною таємницею, і уряд ніколи не оприлюднював точний список зброї, яку він відправляв в Україну.

Газета Corriere della Sera повідомила в понеділок, 3 червня, що уряд може дати зелене світло новим поставкам після саміту лідерів країн «Групи семи», який Італія прийматиме 13−15 червня.