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Ракурс
Qr-код из «Резерва» заменит военный билет и создаст цифровой учетный документ

Qr-код из «Резерва» заменит военный билет и создаст цифровой учетный документ

10 июн 2024, 09:19
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18 червня в мобільному застосунку «Резерв+" з’явиться Qr-код, який фактично замінятиме військовий квиток.


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Як повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, «це остаточно прирівняє інформацію електронного реєстру «Оберіг» до електронного військово-облікового документа».

Як раніше пояснював голова парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, завдяки Qr-коду не буде необхідності носити із собою військовий квиток. Такий код працюватиме «аналогічно COVID-сертифікату».

Як зазначив Дмитро Лазуткін, за три тижні, з 18 травня, у мобільному застосунку «Резерв+" свої дані оновили понад 1,6 млн військовозобов’язаних, призовників та резервістів. З них понад 200 тисяч — жінки.

Источник: Ракурс


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