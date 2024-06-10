Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Qr-код з "Резерву" замінить військовий квиток та створить цифровий обліковий документ

Qr-код з «Резерву» замінить військовий квиток та створить цифровий обліковий документ

10 чер 2024, 09:19
999

18 червня в мобільному застосунку «Резерв+" з’явиться Qr-код, який фактично замінятиме військовий квиток.


.

Як повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, «це остаточно прирівняє інформацію електронного реєстру «Оберіг» до електронного військово-облікового документа».

Як раніше пояснював голова парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, завдяки Qr-коду не буде необхідності носити із собою військовий квиток. Такий код працюватиме «аналогічно COVID-сертифікату».

Як зазначив Дмитро Лазуткін, за три тижні, з 18 травня, у мобільному застосунку «Резерв+" свої дані оновили понад 1,6 млн військовозобов’язаних, призовників та резервістів. З них понад 200 тисяч — жінки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів