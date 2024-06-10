Qr-код з "Резерву" замінить військовий квиток та створить цифровий обліковий документ

https://racurs.ua/ua/n196169-qr-kod-z-rezervu-zaminyt-viyskovyy-kvytok-ta-stvoryt-cyfrovyy-oblikovyy-dokument.html

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18 червня в мобільному застосунку «Резерв+" з’явиться Qr-код, який фактично замінятиме військовий квиток.

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Як повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, «це остаточно прирівняє інформацію електронного реєстру «Оберіг» до електронного військово-облікового документа».

Як раніше пояснював голова парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, завдяки Qr-коду не буде необхідності носити із собою військовий квиток. Такий код працюватиме «аналогічно COVID-сертифікату».

Як зазначив Дмитро Лазуткін, за три тижні, з 18 травня, у мобільному застосунку «Резерв+" свої дані оновили понад 1,6 млн військовозобов’язаних, призовників та резервістів. З них понад 200 тисяч — жінки.