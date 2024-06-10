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Стали известны последствия ночных взрывов в «Крыме» — ВСУ «выносят» российскую ПВО

Стали известны последствия ночных взрывов в «Крыме» — ВСУ «выносят» российскую ПВО

10 июн 2024, 13:01
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Стали відомі наслідки сьогоднішніх нічних вибухів у Криму.


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Як повідомив Генштаб ЗСУ, Сили оборони уразили зенітні ракетні комплекси рф на півострові.

Зокрема завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а також по двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена ППО противника, запевняють у Генштабі.

У вказаних районах, після ударів українських ракет зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400.

Окрім цього, була подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів рф.

Источник: Ракурс


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