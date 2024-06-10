У украинцев с 18 мая появилась возможность обновить свои данные через приложение «Резерв+», фото: dev.ua

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В Україні через застосунок «Резерв+", котрий запрацював 18 травня, свої дані вже оновили 1 млн 480 тис. військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

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Про це сьогодні, 10 червня, в ефірі національного телемарафону заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Станом на зараз через застосунок «Резерв+" оновили свої дані 1 млн 480 тис. українців. І динаміка позитивна, вона свідчить про те, що українці довіряють застосунку, — зазначив він. — До речі, серед тих, хто оновив дані, 220 тисяч жінок-військовозобов'язаних.

За словами Лазуткіна, зараз показники реєстрації стабільні, проте у відомстві очікують, що після 18 червня, коли у додатку з’явиться QR-код, вони зростуть.

Тому що багато хто чекає, коли ця опція з’явиться, і, відповідно, саме тоді оновлять свої дані через «Резерв+", — зазначив він.

Лазуткін, що важливість QR-коду полягає в тому, що з його появою реєстрація в «Резерв+" набуває легітимності, і його можна буде показувати як повноцінний документ, нарівні з паперовим.

Крім того, після 18 червня з’явиться нова опція, що дає змогу внести корективи в дані про реєстрацію військовозобов’язаних.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»