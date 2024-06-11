В Запорожье у подъезда многоэтажки застрелили местного чиновника

https://racurs.ua/n196211-v-zaporoje-u-podezda-mnogoetajki-zastrelili-mestnogo-chinovnika.html

Ракурс

У Запоріжжі невідомий відкрив вогонь по місцевому посадовцю, внаслідок чого той не вижив. Правоохоронці намагаються відшукати нападника.

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За даними джерел hromadske, стріляли в Максима Денщіка, який обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради. У травні його тимчасово відсторонили на час проведення службового розслідування.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

«Суспільне» пише, що на початку травня Денщік повідомляв про тиск з боку керівника Запорізької ОВА Федорова.

У коментарі Денщік зазначав: