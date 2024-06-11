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У Запоріжжі біля підʼїзду багатоповерхівки застрелили місцевого чиновника
У Запоріжжі біля підʼїзду багатоповерхівки застрелили місцевого чиновникаhttps://racurs.ua/ua/n196211-u-zaporijji-bilya-pid-yizdu-bagatopoverhivky-zastrelyly-miscevogo-chynovnyka.htmlРакурс
У Запоріжжі невідомий відкрив вогонь по місцевому посадовцю, внаслідок чого той не вижив. Правоохоронці намагаються відшукати нападника.
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За даними джерел hromadske, стріляли в Максима Денщіка, який обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради. У травні його тимчасово відсторонили на час проведення службового розслідування.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.
«Суспільне» пише, що на початку травня Денщік повідомляв про тиск з боку керівника Запорізької ОВА Федорова.
У коментарі Денщік зазначав:
Мене відсторонили від займаної посади, начебто, на підставі якогось анонімного листа, що я щось там перевищив якісь повноваження… Навіть такий юридичний нігілізм, коли мене відстороняють, мені забороняють з’являтися до адмінбудівлі і визначають моїм місцем роботи Комунарську районну адміністрацію, що зовсім іде в розріз з діючим законодавством.
Втім Максим Денщік розповів, що не звертався до правоохоронних органів.
2 травня він у Facebook оприлюднив таку заяву щодо тиску з боку голови Запорізької ОВА Івана Федорова:
Хочу офіційно заявити про тиск на мене зі сторони голови ЗОВА Федорова Івана! Останній «по-хорошому» пропонував мені декілька разів звільнитися із займаної посади за власним бажанням. Я відмовився, бо вважаю, що чесно та сумлінно виконую свої обовʼязки!
Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця та зник з місця події.
Потерпілого доставили до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація — ч. 1 ст. 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії, — повідомили у поліції.