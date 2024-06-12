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Украинская дрон-машина «украла» у оккупантов пулемет. Фото:

Украинская дрон-машина «украла» у оккупантов пулемет на поле боя (ВИДЕО)

12 июн 2024, 12:20
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Українські військові використовують на фронті спеціальну техніку, яка підбирає трофеї.


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Зокрема, оператори 63-ї бригади завдяки такій дрон-машині забрали з поля бою російський кулемет, який російські загарбники кинули після бойового зіткнення з українськими захисниками. Відповідне відео 12 червня Сухопутні війська Збройних сил України поширили в Telegram.

За допомогою спеціальної «клешні», вона «свиснула» кулемета і притягла його до власних позицій, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці травня ЗСУ показали, як український робот «Лють» штурмує позиції росіян. Цю машину також можна використовувати в обороні як мобільну вогневу точку, яка може переміщуватись по позиції, вести вогонь з декількох позицій або бути як спостережний пункт.

Источник: Ракурс


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