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Українська дрон-машина «вкрала» в окупантів кулемет. Фото:
Українська дрон-машина «вкрала» в окупантів кулемет на полі бою (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196245-ukrayinska-dron-mashyna-vkrala-v-okupantiv-kulemet-na-poli-bou-video.htmlРакурс
Українські військові використовують на фронті спеціальну техніку, яка підбирає трофеї.
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Зокрема, оператори 63-ї бригади завдяки такій дрон-машині забрали з поля бою російський кулемет, який російські загарбники кинули після бойового зіткнення з українськими захисниками. Відповідне відео 12 червня Сухопутні війська Збройних сил України поширили в Telegram.
За допомогою спеціальної «клешні», вона «свиснула» кулемета і притягла його до власних позицій, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці травня ЗСУ показали, як український робот «Лють» штурмує позиції росіян. Цю машину також можна використовувати в обороні як мобільну вогневу точку, яка може переміщуватись по позиції, вести вогонь з декількох позицій або бути як спостережний пункт.