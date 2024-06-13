Тяжелее всего в Красногоровке, враг продвинулся около шести населенных пунктов на Донбассе

https://racurs.ua/n196267-tyajelee-vsego-v-krasnogorovke-vrag-prodvinulsya-okolo-shesti-naselennyh-punktov-na-donbasse.html

Ракурс

Ворог просунувся біля Виїмки, Карлівки, в Новопокровському, Старомайорському, Красногорівці та Невельському.

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Про це повідомив увечері 12 червня паблік. Deep State

Крім того, ворог окопується поблизу Вовчанська.

Військові рф проводять інженерно-фортифікаційне облаштування у 2.7 км на північний схід від Вовчанська, повідомляють аналітики Deep State.

Інженерно-фортифікаційні споруди є сильною стороною ворога, на жаль, — йдеться в повідомленні аналітиків.

Український військовий кореспондент Богдан Мирошников розповів про ситуацію у Донецькій операційній зоні.

Ситуація на всіх ділянках складна. Найважче у Красногорівці. Після успіхів ЗСУ на сході від міста, ворог перегрупувався та активізував зусилля у самому місті.

У південно-західній частині Красногорівки ворог зміг дійти аж до околиць міста, перерізавши його на дві частини. А українські попередні контратаки дозволили дещо відтягнути бої за багатоповерхівки у східній частині. Тепер прямо у тому секторі — бої. На північ міста окупант майже не просунувся.

На інших ділянках слід відмітити район Очеретиного, з якого ворог наступає відразу за пʼятьма напрямками, основні з яких — це Калинове, Новоолександрівка, Новопокровське та Сокіл.

Також важкий напрямок Карлівки.