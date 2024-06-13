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Ракурс
Тяжелее всего в Красногоровке, враг продвинулся около шести населенных пунктов на Донбассе

Тяжелее всего в Красногоровке, враг продвинулся около шести населенных пунктов на Донбассе (КАРТА)

13 июн 2024, 08:23
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Ворог просунувся біля Виїмки, Карлівки, в Новопокровському, Старомайорському, Красногорівці та Невельському.


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Про це повідомив увечері 12 червня паблік. Deep State

Крім того, ворог окопується поблизу Вовчанська.

Військові рф проводять інженерно-фортифікаційне облаштування у 2.7 км на північний схід від Вовчанська, повідомляють аналітики Deep State.

Інженерно-фортифікаційні споруди є сильною стороною ворога, на жаль, — йдеться в повідомленні аналітиків.

Український військовий кореспондент Богдан Мирошников розповів про ситуацію у Донецькій операційній зоні.

Ситуація на всіх ділянках складна. Найважче у Красногорівці. Після успіхів ЗСУ на сході від міста, ворог перегрупувався та активізував зусилля у самому місті.

У південно-західній частині Красногорівки ворог зміг дійти аж до околиць міста, перерізавши його на дві частини. А українські попередні контратаки дозволили дещо відтягнути бої за багатоповерхівки у східній частині. Тепер прямо у тому секторі — бої. На північ міста окупант майже не просунувся.

На інших ділянках слід відмітити район Очеретиного, з якого ворог наступає відразу за пʼятьма напрямками, основні з яких — це Калинове, Новоолександрівка, Новопокровське та Сокіл.

Також важкий напрямок Карлівки.

Він напружує всіх. Бо це немаленький район оборони, який вісім-дев'ять місяців тому (і дев’ять років до того) був третьою лінією. Тепер там бої, і від їх результату дуже багато чого залежить. Навіть писати не хочеться про виклики, які постануть перед Силами Оборони у разі втрати цього району оборони. Тому за боями на Харківщині не забувайте за Донеччину, особливо за Покровський, Курахівський та Часівярський напрямки. Там вирішуються подальші перспективи на фронті, — написав Мирошников.

Источник: Ракурс


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