Нацбанк 13 июня снизил учетную ставку до 13%

https://racurs.ua/n196284-inflyaciya-vesnoy-byla-medlennee-chem-ojidal-nbu.html

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Нацбанк 13 червня знизив облікову ставку на 0,5 в.п. до 13%.

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Темпи інфляції у квітні-травні були повільніші, ніж того очікував НБУ. Інфляція пришвидшиться до кінця року, однак залишатиметься помірною.

Потенційне підвищення непрямих податків і акцизів може мати додатковий вплив на інфляцію цьогоріч. Водночас воно підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів.

НБУ і далі покриватиме структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання для стійкості гривні.

Бюджетні потреби в травні — першій половині червня фінансувалися за рахунок підтримки партнерів у попередні місяці.

У найближчі тижні очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги. Зокрема 2,2 млрд від МВФ додатково та 1,9 млрд євро від ЄС.