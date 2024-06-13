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Ракурс
Інфляція навесні була повільніша, ніж очікував НБУ

Інфляція навесні була повільніша, ніж очікував НБУ

13 чер 2024, 15:51
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Нацбанк 13 червня знизив облікову ставку на 0,5 в.п. до 13%.


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Темпи інфляції у квітні-травні були повільніші, ніж того очікував НБУ. Інфляція пришвидшиться до кінця року, однак залишатиметься помірною.

Потенційне підвищення непрямих податків і акцизів може мати додатковий вплив на інфляцію цьогоріч. Водночас воно підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів.

НБУ і далі покриватиме структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання для стійкості гривні.

Бюджетні потреби в травні — першій половині червня фінансувалися за рахунок підтримки партнерів у попередні місяці.

У найближчі тижні очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги. Зокрема 2,2 млрд від МВФ додатково та 1,9 млрд євро від ЄС.

Джерело: Ракурс


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