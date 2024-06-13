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В Киевской области продолжается масштабный пожар после российской ракетной атаки, фото: ГСЧС
На Киевщине продолжают тушить масштабный пожар после российской атаки 12 июня (ФОТО)https://racurs.ua/n196285-na-kievschine-prodoljaut-tushit-masshtabnyy-pojar-posle-rossiyskoy-ataki-12-iunya-foto.htmlРакурс
На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, котра виникла внаслідок російської повітряної атаки вчора, 12 червня.
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Про це сьогодні, 13 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.
На місці працює 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги, — зазначають у відомстві.
Нагадаємо, Київська область в ніч на 12 червня була атакована російськими дронами та ракетами. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа на промисловому обʼєкті.
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