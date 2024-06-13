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На Київщині триває масштабна пожежа після російської ракетної атаки, фото: ДСНС

На Київщині продовжують гасити масштабну пожежу після російської атаки 12 червня (ФОТО)

13 чер 2024, 15:56
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На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, котра виникла внаслідок російської повітряної атаки вчора, 12 червня.


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Про це сьогодні, 13 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці працює 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги, — зазначають у відомстві.

На Київщині триває масштабна пожежа після російської ракетної атаки, фото: ДСНС

Нагадаємо, Київська область в ніч на 12 червня була атакована російськими дронами та ракетами. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

Джерело: Ракурс


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