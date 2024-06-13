Ракурсhttps://racurs.ua/
Удаление российской авиабомбы, фото: ГСЧС
Спасатели изъяли модифицированную российскую авиабомбу в Харькове (ФОТО)https://racurs.ua/n196297-spasateli-izyali-modificirovannuu-rossiyskuu-aviabombu-v-harkove-foto.htmlРакурс
Рятувальники вилучили із приватного сектору Харкова російську надпотужну зброю — модифіковану плануючу авіабомбу.
.
Відповідні фото сьогодні, 13 червня, опублікувала прес-служба ДСНС.
Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування черговий раз вилучили смертельно небезпечну плануючу авіабомбу УМПБ Д-30СН у прифронтовому Харкові, — зазначають у ДСНС. — Загрози для мирних жителів немає.
Загрузка...