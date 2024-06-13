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Ракурс
Удаление российской авиабомбы, фото: ГСЧС

Спасатели изъяли модифицированную российскую авиабомбу в Харькове (ФОТО)

13 июн 2024, 21:56
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Рятувальники вилучили із приватного сектору Харкова російську надпотужну зброю — модифіковану плануючу авіабомбу.


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Відповідні фото сьогодні, 13 червня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування черговий раз вилучили смертельно небезпечну плануючу авіабомбу УМПБ Д-30СН у прифронтовому Харкові, — зазначають у ДСНС. — Загрози для мирних жителів немає.

Вилучення російської авіабомби, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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