Рятувальники вилучили із приватного сектору Харкова російську надпотужну зброю — модифіковану плануючу авіабомбу.

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Відповідні фото сьогодні, 13 червня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування черговий раз вилучили смертельно небезпечну плануючу авіабомбу УМПБ Д-30СН у прифронтовому Харкові, — зазначають у ДСНС. — Загрози для мирних жителів немає.