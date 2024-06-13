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Вилучення російської авіабомби, фото: ДСНС
Рятувальники вилучили модифіковану російську авіабомбу у Харкові (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196297-ryatuvalnyky-vyluchyly-modyfikovanu-rosiysku-aviabombu-u-harkovi-foto.htmlРакурс
Рятувальники вилучили із приватного сектору Харкова російську надпотужну зброю — модифіковану плануючу авіабомбу.
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Відповідні фото сьогодні, 13 червня, опублікувала прес-служба ДСНС.
Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування черговий раз вилучили смертельно небезпечну плануючу авіабомбу УМПБ Д-30СН у прифронтовому Харкові, — зазначають у ДСНС. — Загрози для мирних жителів немає.