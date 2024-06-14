Дания первой из стран НАТО решила инвестировать в украинское оружие. Фото:

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Ракурс

Данія інвестуватиме у виробництво української зброї.

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У рамках 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» український міністр оборони Рустем Умєров провів зустрічі з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Сторони підписали меморандум щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників. Про це 14 червня Міністерство оборони України повідомило у Facebook.

Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України, — наголосив Умєров.

В українському оборонному відомстві також поінформували, що Нідерланди погодили наміри щодо співпраці з Україною для підтримки українського оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі Контактної групи з питань оборони України, котра відбулася сьогодні, 13 червня, заявив, що країни формату «Рамштайн» паралельно працюють над зміцненням ЗСУ в майбутньому і сьогодні провели обговорення шляхів розширення виробництва критично важливих боєприпасів та систем озброєння.