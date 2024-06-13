Ллойд Остін, фото: Chad J. McNeeley

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Міністр оборони США Ллойд Остін високо оцінив результати зустрічі Контактної групи з питань оборони України, котра відбулася сьогодні, 13 червня, у Брюсселі, й традиційно зібрала керівництво оборонних відомств близько 50-ти країн.

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Про це він заявив після зустрічі, повідомляє агентство «Укрінформ»,

Ми з генералом Брауном (головою Об'єднаного комітету начальників штабів США — ред.) щойно повернулися з дуже продуктивної зустрічі Контактної групи з питань оборони України, — зазначив Остін.

Він зауважив, що це була вже 23-я зустріч, і щоразу, коли вона проводиться, «вражає рішучість понад 50 країн, які допомагають підтримувати оборону України». Це, за його словами, дозволяє ЗСУ завдавати значних збитків російським військам.

Остін наголосив, що головним пріоритетом для України наразі залишається протиповітряна оборона. У цьому контексті він відзначив допомогу, яку забезпечили у сфері ППО, зокрема, Нідерланди, Швеція й Італія.

Відповідаючи на питання, чи готові США оголосити про терміни надання Україні додаткової системи Patriot, Остін зазначив, що поки не має офіційних анонсів, однак робота на цьому напрямі продовжується щодня.

Ми зробимо все можливе, щоб Україна отримала все необхідне, — наголосив він. — Ми будемо заохочувати інших, ми будемо працювати з іншими, щоб якнайшвидше надати Україні те, що їй потрібно.

Водночас Остін зауважив, що США не мають планів змінювати покриття протиповітряної оборони над Польщею для того, щоби передати додаткові системи Україні.

Він також наголосив, що країни формату «Рамштайн» паралельно працюють над зміцненням ЗСУ в майбутньому і сьогодні провели обговорення шляхів розширення виробництва критично важливих боєприпасів та систем озброєння.

Крім того, Остін наголосив на важливості підписання двосторонніх угод з Україною та зазначив, що США також готові зробити цей крок, щоб ЗСУ могли стримувати потенційну агресію в майбутньому.

Ми усвідомлюємо, що ставки та результат війни в Україні допоможуть визначити траєкторію глобальної безпеки на десятиліття вперед, — наголосив міністр оборони США.

Джерело: «Укрінформ»